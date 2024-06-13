Ось все подобається в автомобілі MINI Cooper нової генерації, але потрібно більше місця – й що тоді робити? Відповіддю на це питання має бути 5-дверний варіант MINI Cooper, який нещодавно дебютував.

Загальний дизайн не змінився: все також круглі фари та окреслена решітка радіатора, чітко виражена рівна лінія підвіконня, невеличкі й майже трикутні ліхтарі з символічним позначенням британського прапору.

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Проте змінився тип кузова та розміри. Адже новий 5-дверний варіант MINI Cooper не лише додав пару дверцят, але й суттєво додав у габаритах – довжина тепер сягає 4,04 м (+17 см відносно 3-дверного варіанту), колісна база розтягнулась на 2,57 м (+7 см відповідно).

Нарощування розмірів має позначитись на просторі салону в його задній частині – варто очікувати більше місця для ніг. А ось передня панель, великий круглий дисплей, бездротова зарядка та блок перемикачів під нею залишилися незмінними. Нарешті, новий 5-дверний MINI Cooper обіцяє збільшення багажника: тепер 275 літрів замість 210 літрів у 3-дверного хетчбека.

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Наразі відомо, що новинка почне свою кар’єру з двома силовими агрегатами: або як MINI Cooper C з бензиновим 1,5-літровим 3-циліндровим 156-сильним турбодвигуном; або це буде версія MINI Cooper S вже з 2-літровим 4-циліндровим 204-сильним бензиновим турбо-мотором. Також можна розраховувати на 7-ступеневий “автомат” (механічної коробки більше не буде) та передній привод.

Продажі нового 5-дверного MINI Cooper мають розпочатись незабаром, орієнтир ціни в Німеччині вже відомий – від 30 тисяч євро.