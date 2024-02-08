Новий MINI Cooper: бензинові версії все ж будуть!

Раніше в розмовах про новий MINI Cooper завжди йшлося лише про електричну версію, що виглядало досить логічно: компактний стильний електромобіль для європейського ринку.

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Однак нещодавно стало відомо, що в гамі новинки MINI Cooper все ж буде традиційний бензиновий автомобіль. Причому не один, а одразу два – стандартний MINI Cooper C та «заряджений» MINI Cooper S.

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Візуальні найбільш помітні відмінності бензинових версій MINI Cooper від електричного родича – це реальна решітка радіатора та традиційні ручки дверцят. Разом із цим, збереглися круглі фари з горизонтальними рисками всередині, а також трикутні ліхтарі, що стилізовані під британський прапор. Різниця між автомобілями MINI Cooper C та MINI Cooper S – у логотипах, 16/18-дюймових колісних дисках, декорі кузова тощо.

Ну й звісно – у двигунах! Так, базовий варіант MINI Cooper C отримає 3-циліндровий турбомотор на 156 «коней», що забезпечить прискорення 0-100 км/год за 7,7 секунди. А більш спортивний варіант MINI Cooper S запропонує вже 4-циліндровий 204-сильний двигун та прискорення 0-100 км/год за 6,6 секунди.

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Крім того, відкрилися й нові цікаві деталі. Наприклад, у салоні новинки MINI Cooper увагу привертає не лише OLED-дисплей діаметром 240 мм, але й можливість проєкції кольорових декорованих зображень на передню панель. Ключові перемикачі зібрані в один блок на центральній консолі, під ним розташована бездротова зарядка. Крім того, новий MINI Cooper може запропонувати кілька варіантів оздоблення сидінь, що будуть залежати від комплектації: Essential, Classic, Favoured, JCW Trim.

Старт продажів новинки – вже навесні-влітку поточного року, залежно від певного ринку збуту. Напевно, невдовзі нові MINI Cooper C та MINI Cooper S можна буде очікувати й в Україні.