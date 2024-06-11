Наступна версія операційної системи для комп’ютерів Apple отримала назву macOS Sequoia. Заразом з функціями Apple Intelligence, ОС також має декілька цікавих нових можливостей, яких раніше не вистачало користувачам Mac.

Розширення Continuity — iPhone Mirroring

З macOS Sequoia власники Mac зможуть керувати власним iPhone. Раніше функціональність Continuity дозволяла деяким застосункам “підхопити” завдання, які щойно виконувалися на одному пристрої, й завершити їх на іншому. З новою ОС Mac зможе буквально керувати смартфоном в окремому вікні, ще й без необхідності у прямому дротовому з’єднанні.

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Нова функціональність також передбачає перенесення сповіщень з iPhone на Mac. Таким чином, працюючи за комп’ютером, можна одразу реагувати на нові сповіщення від застосунків смартфона, відкривати їх та керувати ними. Заразом буде й підтримка передачі файлів. При цьому смартфон залишатиметься заблокованим.

Організація вікон

Те, для чого раніше був необхідний сторонній застосунок, з macOS Sequoia стане нативною функцією. Тепер операційна система зможе допомогти охайно розмістити декілька відкритих вікон програм, залежно від розміру екрана. Саме вікно потрібно буде лише потягти до кута дисплея, а його розмір автоматично адаптується на вільному просторі робочого стола. Це також можна буде зробити за допомогою шорткатів.

Відеозв’язок

Певних покращень зазнали можливості відеозв’язку. Для початку, користувач зможе додати фонове зображення, а не просто “заблюрити” все, що знаходиться позаду.

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Ще однією корисною можливістю стане функція Presenter Preview. Так, коли користувач буде ділитися певним застосунком, система додасть ще одне діалогове вікно перед цим, щоб він мав змогу пересвідчитися, що в онлайн-нараду потрапить виключно необхідна інформація. Це працюватиме не лише у FaceTime, але й, наприклад, у Zoom.

Safari

Як завжди, компанія називає свій браузер найшвидшим у світі, а також додає, що стримінг відео у Safari може тривати на чотири години більше, ніж у Google Chrome. А з новим релізом браузер отримає функцію Highlight, за допомогою якої він зможе оцінити найважливішу для користувача інформацію на сторінці та належним чином її “підсвітити”.

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Це може бути навігація, музика, фільми, коротка інформація з пошуку тощо. Все це також інтегровано у спрощений перегляд Reeder, а відтворення відео можна винести в окреме віконце за допомогою Picture in Picture.

Ігри

Apple не перестає наголошувати на ігрових можливостях нових Mac. Цього ж року для цього додатково представлено інструменти Game Porting Toolkit 2, з якими портувати ігри можна не лише на Mac, але й на iPhone та iPad. А щодо Mac, на презентацію macOS Sequoia окремо було запрошено Ubisoft з грою Assassin’s Creed Shadows.

Власники AirPods Pro (2-го покоління) також зможуть скористатися функцією Personalized Spatial Audio.

Apple Intelligence

Як і мобільні ОС, macOS Sequoia також отримає всі функції штучного інтелекту Apple Intelligence. Тож у системі можна буде побачити генеративні можливості для роботи з текстом, створення та обробки зображень, покращену Siri, отримати доступ до ChatGPT тощо. Власні застосунки від Apple, звісно, матимуть тісну інтеграцію з новими можливостями.

Інші оновлення

macOS Sequoia не обійшлася й без додаткових покращень. До таких відносяться нові колекції у Photos, оновлення Messages, додаткові можливості у Notes — Math Notes, покращення у Calculator, також тісніша інтеграція Calendar та Reminders, новий застосунок Passwords тощо.

Доступність та підтримка

Як й інші нові ОС, бета-версія macOS Sequoia вже доступна для розробників й незабаром буде у відкритому тестуванні. Для неї знадобиться щонайменше iMac Pro (2017), Mac mini (2018), MacBook Pro (2018), iMac (2019), Mac Pro (2019), MacBook Air (2020) або Mac Studio (2022) та новіші моделі.