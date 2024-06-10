На минулому тижні ми писали про гру A Twisted Path to Renown від київської студії Game-Labs, яка вийшла у Дочасному доступі Steam. Як з’ясувалося, Game-Labs водночас випустила у Дочасному доступі ще один свій проєкт – варгейм реального часу Ultimate General: American Revolution, який входить до популярної серії Ultimate General / Ultimate Admiral.

На відміну від A Twisted Path to Renown, яка все ще має вкрай негативні відгуки, гравці виявилися більш поблажливим до Ultimate General: American Revolution. Станом на зараз гра має Steam-рейтинг 67/100 зі 115 відгуків, хоча в деяких рецензіях автори теж зауважують, що гра не відповідає стану Дочасного доступу і тут ще є що оптимізувати.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Нагадаємо, Ultimate General: American Revolution – це така собі стратегічна пісочниця, яка охоплює події Війни за незалежність США у 1775–1783 рр. Тут є і стратегічна частина, на який ви пересуваєте армії та флоти, і тактична, де ви безпосередньо керуєте великими арміями чи ескадрами у битвах. А ще створення військової інфраструктури, облаштування штабів, налагодження постачання припасів тощо.

З нагоди релізу до 20 червня 2024 р. Ultimate General: American Revolution можна придбати зі знижкою у 10% за 832 грн. Єдина доступна мова гри – англійська.