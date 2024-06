Ковбойський MMO PvEvP-шутер A Twisted Path To Renown від київської студії Game-Labs (серії Ultimate General, Ultimate Admiral та гра This Land Is My Land) як і планувалося вийшов у Дочасному доступі Steam і викликав обурення гравців, які пишуть негативні рецензії та вимагають повернення грошей.

Користувачі скаржаться на погану оптимізацію, лаги, жахливий AI, повільне пересування, незадовільну стрільбу, баланс, рандом та просто нецікавий геймплей. Гравці порівнюють A Twisted Path to Renown з Tarkov та Hunt Showdown при цьому кажуть, що гра Game-Labs запозичила гірші сторони обох проєктів. При цьому усі відмічають, що гра має гарний потенціал та концепцію, але поточна її реалізація незадовільна.

Станом на зараз A Twisted Path to Renown має Steam-рейтинг 23/100 (зі 149 відгуків). Онлайн гри впав з 487 людей на старті добу тому до 104 людей прямо зараз. Розробники намагаються полагодити принаймні мережеву та серверну частину гри.

З нагоди релізу A Twisted Path To Renown пропонується зі знижкою 10% – 540 грн. У продажу є також комплекти Premium Edition – 913 грн та Founder Edition – 1 286 грн.