Автори безплатної української адвентюри Tukoni, заснованої на книжках у картинках художниці Оксани Були, оновили сторінку проєкту в Steam і схоже готові продовжити розробку повноцінної гри.

Tukoni, яку ми згадували у переліку Кращих безплатних ігор, про які ви можливо не чули, було створено за сприйняття Українського культурного фонду ще у 2020 році, але, на жаль, грошей на розробку повноцінної гри тоді не вистачило.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Сторінка проєкту не оновлювалася понад 3 роки, аж наприкінці 2023 р. розробники привітали гравців з Різдвом та обіцяли більше новин у 2024 р.

І ось нарешті новини з’явилися. Безплатна версія Tukoni перейменована у Tukoni: Prologue, що переводить її у категорію демоверсії більшого проєкту. Крім того, був представлений новий розробник – інді-студія Dream Operator.

“Ми перейменували сторінку на Tukoni: Prologue, зміна, яка давно назріла! Ми вважаємо, що ця нова назва краще втілює суть нашої короткої гри. Це вільний пролог і обіцянка того, що буде!” – йдеться в повідомлені.

Що ж, це дуже гарна новина, тому що Tukoni… вибачте, тепер Tukoni: Prologue – це дійсно дуже красива, дуже атмосферна та затишна гра, яка зроблена з душею. Тож чекаємо оновлень, а поки що можна ще раз зіграти у пролог. Якщо у вас є малі діти, то це майже обов’язково.