Керівник підрозділу Xbox компанії Microsoft Філ Спенсер вже кілька місяців натякає на потенційну розробку портативної ігрової консолі Xbox. У нещодавньому інтерв’ю виданню IGN Спенсер дав найпереконливіший натяк на те, що такий пристрій може бути в розробці, заявивши: “Я думаю, що нам теж варто випустити портативну консоль”, повідомляє The Verge.

Цей коментар додає ваги давнім чуткам про зацікавленість Microsoft у створенні портативного ігрового пристрою. Спенсер висловив ентузіазм щодо майбутніх розробок Microsoft, заявивши: “Майбутнє в апаратному забезпеченні для нас досить приголомшливе. Робота, яку команда виконує над різними формфакторами та різними способами гри, мене неймовірно захоплює”.

Хоча Спенсер утримався від надання конкретних деталей, він припустив, що Microsoft розглядає портативну ігрову консоль, яка зможе самостійно запускати ігри, а не стрімити їх з великої консолі, як у випадку з PlayStation Portal. “Мені подобається мій ROG Ally, мій Lenovo Legion Go, моя Steam Deck. Я вважаю, що можливість грати в ігри локально дуже важлива”, – сказав Спенсер.

Раніше цього року Спенсер говорив про своє бажання мати компактний режим Xbox на портативних ігрових консолях з Windows. В інтерв’ю Polygon він зазначив: “Я хочу мати можливість відкривати програму Xbox на весь екран, але на компактному пристрої”.

І хоча це все лише натяки, коментарі Спенсера свідчать про те, що Microsoft справді вивчає можливість розробки портативної консолі Xbox і явно зацікавлена в цьому ринку. Це не дивно, адже портативні ігрові консолі продовжують активно розвиватися, і завдяки появі нових процесорів, зокрема на архітектурі ARM, як Qualcomm Snapdragon X Plus та Elite, очікується поява швидших моделей з вищою автономністю. Втім, виробники також продовжують покращувати вже наявні портативні ігрові консолі, проводячи “роботу над помилками”, як показав анонс ROG Ally X від ASUS.

Виходячи з того, що партнери Microsoft доволі сильно зацікавлені у випуску пристроїв цього класу, для компанії було б логічно створити власний девайс під брендом Xbox, щоб запропонувати виробникам набір готових софтверних рішень, які вони могли б використовувати у власних консолях.