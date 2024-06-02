Компанія ASUS в рамках виставки Computex 2024 представила ROG Ally X, вдосконалену модель портативної ігрової консолі ROG Ally. Розроблена для ігор на Windows 11, ROG Ally X зберегла процесор AMD Ryzen Z1 Extreme, але отримала більше вбудованої та оперативної пам’яті, збільшений акумулятор та оновлений дизайн.

ROG Ally X тепер оснащується SSD-накопичувачем ємністю 1 ТБ, що вдвічі перевищує ємність оригінальної моделі Ally, а також оновленою материнською платою зі слотом M.2 2280, що полегшує модернізацію системи зберігання даних. Нова модель тепер може похвалитися 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7500, що, за словами ASUS, забезпечує кращу продуктивність для ігор нового покоління.

Однією з визначних особливостей ROG Ally X є акумулятор ємністю 80 Вт·год, що вдвічі більше, ніж у попередника. Попри таке значне оновлення, пристрій важить лише на 70 грамів більше, а його загальна вага становить 678 грамів.

Оновлений корпус ROG Ally X вирізняється чорним кольором та кращим хватом для рук, що має покращити комфорт під час використання. Елементи керування також були вдосконалені завдяки ергономічному розташуванню кнопок і джойстиків. Окрім того, компанія використала надійніший механізм для джойстиків, розрахований на 5 мільйонів циклів. D-Pad також було модернізовано для точнішого введення.

Враховуючи відгуки користувачів, ROG Ally X замінила оригінальний порт XG Mobile на два порти USB-C, один з яких сумісний з Thunderbolt, що забезпечує кращу сумісність зі сторонніми док-станціями та зовнішніми графічними процесорами.

Система охолодження консолі була перероблена з урахуванням нового акумулятора й оснащена на 23% меншими вентиляторами з на 50% тоншими лопатями для покращення повітряного потоку. Додаткові повітряні тунелі та третій витяжний вентиляційний отвір, за словами ASUS, покращують теплові характеристики, знижуючи температуру внутрішніх компонентів і сенсорного екрана на 6°C, що сприяє більш комфортному довготривалому використанню консолі.

ASUS ROG Ally X буде доступний у продажу з липня за ціною від $799.