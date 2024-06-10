Безплатний симулятор риболовлі Fishing Planet від київської студії Fishing Planet LLC отримав важливе оновлення Ocean Update, яке додає у гру чималий шматок відкритого океану, морських риб, яхти та багато іншого.

Нова локація, японській острів Каіджі Но Рі та води навколо нього, має розмір 400 км², це на порядок більше, ніж попередні локації гри. Крім того, тут є 18 нових видів риб, включаючи тунців та марлінів, нові рибальські снасті, човни та яхти, навіть таки, які дозволяють гравцям рибалити разом вдвох, втрьох або вчотирьох. Нова локація доступна для гравців з 83 рівня, або ж її можна придбати зі спеціальним набором та перепусткою.

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Нагадаємо, протягом 2022 року Fishing Planet вийшла на iOS та Android, а нещодавно студія Fishing Planet LLC анонсувала симулятор потягів Train Planet.