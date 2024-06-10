З’явився новий трейлер фільму “Дедпул і Росомаха” / Deadpool & Wolverine. Відео, яке називається “День найкращих друзів”, опублікували на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

Як відомо, в українському кінопрокаті довгоочікувана стрічка має стартувати 25 липня цього року. Головні ролі в картині виконують Раян Рейнольдс і Гʼю Джекман.

Нагадаємо, що в лютому цього року було представлено тизер майбутнього фільму. Лише за 24 години він зібрав понад 365 млн переглядів, що зробило його найбільш успішним трейлером фільму в історії.

Вже в квітні Раян Рейнольдс показав нове відео до майбутньої картини.

Трейлер англійською: