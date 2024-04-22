Актор Раян Рейнольдс опублікував трейлер фільму “Дедпул і Росомаха” / Deadpool & Wolverine, в якому він грає разом із Гʼю Джекманом. В українському кінопрокаті довгоочікувана стрічка має стартувати 25 липня 2024 року.

“Знайшли хлопця, який вбив маму Бембі”, – написав актор у властивому йому жартівливому стилі.

Трейлер англійською:

Нагадаємо, що тизер фільму від Marvel Studios було представлено 12 лютого цього року. Відео в сумі зібрало 365 мільйонів переглядів за 24 години та стало найпопулярнішим трейлером фільму в історії.

Зважаючи на крутий відеоряд, цілком ймовірно, що нове відео цілком зможе перевершити попередній рекорд.