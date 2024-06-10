Після виходу першого трейлеру екранізації лутер-шутера Borderlands ми казали, що все дуже погано. Ексклюзивний фрагмент з фільму, показаний IGN, вбиває останні надії фанатів гри. Це справжня катастрофа.

Крім фантастичного міскасту, вражають дуже дешеві декорації, кошмарна постановка перестрілок та поганенька гра акторів, попри усі їх нагороди та регалії. Таке враження, що це дуже дешевий косплей, а не фільм, у який вкладено близько $100 млн. На фоні останніх, доволі непоганих ігрових екранізацій, “Бордерлендз” / Borderlands виглядає приголомшливо погано.

Нагадаємо реліз стрічки “Бордерлендз” / Borderlands заплановано вже на 9 серпня 2024 р., тож якщо це майже фінальний продукт…