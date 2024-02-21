Lionsgate нарешті оприлюднила перший трейлер екранізації гри Borderlands… і він трохи засмучує. Бо не достатньо взяти на усі ролі неймовірно крутих акторів, треба, щоб вони ще і відповідали ігровим персонажам. Автори фільму Borderlands спромоглися не влучити в 10 випадках з 10.

Кейт Бланшетт дуже крута актриса, яка має два «Оскара», але вона геть не Ліліт. Кевін Гарт класний комік, але він не Роланд. Джеймі Лі Кертіс легенда, але вона жодним разом не Танніс. Аріана Грінблатт талановита дівчина, але вона не Крихітка Тіна. Джина Гершон круто виглядає у свої 61 рік, але це не Моксі.

Єдиний, до кого немає питань, це Джек Блек, який озвучував Клаптрапа. Ось тут все наче нормально. Крім того, в трейлері можна побачити й інших знайомих персонажів гри, знайому техніку, монстрів та «спецефекти».

Взагалі-то над фільмом про Borderlands працювали так довго, що студія, яка створила цю серію ігор, може і не дочекатися до релізу стрічки, який заплановано на 9 серпня 2024 р.

А як трейлер вам?