Android Authority разом з Assemble Debug “покопалися” у коді Find My Device v3.1.078-1 та натрапили на доволі цікаві знахідки. Все має такий вигляд, наче Google готується додати у свій сервіс підтримку UWB, за аналогією з Apple, яка вже використовує цю технологію.

UWB, або ж Ultra-wideband, – це бездротова технологія зв’язку, яка дозволяє передавати точний сигнал на коротких відстанях. На відміну від Bluetooth чи GPS, які відстежують місцерозташування з точністю до метрів, UWB може це робити з точністю до кількох сантиметрів.

У новій версії Find My Device на Android було знайдено чимало згадок саме UWB та рядки коду з новими функціями відстеження. Впровадження цієї технології може значно допомогти користувачам знаходити трекери та інші пристрої з підтримкою цієї технології.

Щоб ще більше спростити життя користувачів, компанія готується додати відстеження пристроїв за допомогою доповненої реальності. Рядки коду зі згадкою ARCore також були знайдені у новій версії Find My Device.

Поки незрозуміло, як саме Google буде реалізовувати доповнену реальність, але подібна функція вже є у Samsung, яка дозволяє за допомогою підказок на смартфоні та доповненої реальності відстежувати SmartTag, який, до речі, теж має підтримку UWB.

Поки офіційних анонсів від Google не було про жодну з цих функцій, а відповідний код у програмі не працює, але, можливо, ми почуємо про ці нововведення вже незабаром.

Також нагадаємо, що нещодавно Google запустив мережу Find My Device, яка може допомогти користувачам знайти втрачені пристрої, навіть якщо ті не під’єднані до мережі.