Відбувся реліз мережі пошуку втрачених пристроїв Find My Device на Android. Впроваджувати її спершу будуть у США та Канаді, а трохи згодом – по всьому світу. Про це йдеться в блозі Google.

Застосовуючи мережу з мільярдів пристроїв на Android, користувачі зможуть легше та швидше знаходити втрачені смартфони, годинники, навушники тощо. Система використовуватиме інші пристрої поблизу, щоб показати користувачам приблизне розташування втраченого смартфона.

Завдяки мережі Find My Device більшість пристроїв можна буде знайти навіть у моменти, коли вони не під’єднані до мережі. А власники Pixel 8 та 8 Pro зможуть знаходити свої смартфони навіть, коли ті повністю вимкнені.

Ще однією функцією є режим пошуку поблизу, який допоможе знайти пристрої у межі досяжності смартфона. У травні також додадуть підтримку відстеження трекерів Chipolo та Pebblebee, розроблені спеціально для нової мережі.

Крім того, Find My Device як на Android, так і на iOS застерігатиме користувачів, якщо поблизу буде виявлено невідомий трекер.

Своїми пристроями також можна буде ділитися з іншими. Так, наприклад, можна буде поділитися інформацією про пульт чи ключі з сусідом по житлу. Таким чином всі користувачі, з якими поділилися тим чи іншим пристроєм, матимуть доступ до його розташування.

Для роботи Find My Device пристрій повинен працювати з Android 9 або новішою версією ОС. Google також обіцяє, що надалі ще більше компаній додаватимуть підтримку мережі у свої пристрої.