Meta починає розповсюджувати оновлення WhatsApp із новим дизайном для користувачів на Android та iOS.

Насамперед компанія попрацювала з кольорами. Тепер програма матиме нову, узгоджену зелену палітру для єдиного досвіду.

Оновили значки до округленого контурного стилю, а щоб вони відповідали новій іконографії, також оновили ілюстрації та додали анімацію для більш грайливої ​​естетики. Стандартні фони у програмах теж було оновлено.

Крім того, врахували побажання користувачів мати темніший темний режим та зробили його більш контрастним, щоб зменшити навантаження на очі в умовах слабкого освітлення.

Із більш практичних речей, Meta оновила навігацію у WhatsApp, перемістивши кнопки у програмі на Android донизу, де користувачам буде легше до них дотягнутися.

Водночас на iOS також розробили новий інтерфейс для вкладень, який більше не займатиме весь екран.

Переміщення навігації донизу також дозволило компанії додати наверх фільтри чатів для швидшого пошуку непрочитаних повідомлень, груп та діалогів.