Meta починає розповсюджувати оновлення WhatsApp із новим дизайном для користувачів на Android та iOS.

Насамперед компанія попрацювала з кольорами. Тепер програма матиме нову, узгоджену зелену палітру для єдиного досвіду.

WhatsApp отримав новий дизайн на Android та iOS

Оновили значки до округленого контурного стилю, а щоб вони відповідали новій іконографії, також оновили ілюстрації та додали анімацію для більш грайливої ​​естетики. Стандартні фони у програмах теж було оновлено.

Крім того, врахували побажання користувачів мати темніший темний режим та зробили його більш контрастним, щоб зменшити навантаження на очі в умовах слабкого освітлення.

WhatsApp отримав новий дизайн на Android та iOS

Із більш практичних речей, Meta оновила навігацію у WhatsApp, перемістивши кнопки у програмі на Android донизу, де користувачам буде легше до них дотягнутися.

WhatsApp отримав новий дизайн на Android та iOS

 

Водночас на iOS також розробили новий інтерфейс для вкладень, який більше не займатиме весь екран.

WhatsApp отримав новий дизайн на Android та iOS

Переміщення навігації донизу також дозволило компанії додати наверх фільтри чатів для швидшого пошуку непрочитаних повідомлень, груп та діалогів.