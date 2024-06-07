Великий седан Hyundai Grandeur отримав порцію оновлень до початку наступного 2025 модельного року. Навряд ці оновлення можна назвати радикальними, але їхня загальна кількість – чимала.

Для початку – можна відзначити дизайнерський пакет Black Exterior Package, який передбачає чорні 20-дюймові колісні диски, темне забарвлення логотипів та решітки радіатора. Звісно, такий чорний дизайн-пакет найбільш примітний на білому або тотально-чорному автомобілі. Хоча зрозуміло, що седан Hyundai Grandeur пропонується в різних кольорах.

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Інші оновлення Hyundai Grandeur стосуються різноманітних систем автомобіля. Так, відтепер бортова електроніка Hyundai Grandeur може оновлюватись за технологією ОТА “по повітрю”, додано більше елементів підсвічування салону та зони навколо автомобіля. Крім того, розширився перелік систем допомоги водію, які включені вже до стандартної комплектації автомобіля.

Нарешті, для оновленого седану Hyundai Grandeur доступний пакет Calligraphy, який вирізняється використанням шкіри “Наппа” та відтепер містить більш сучасний проєкційний дисплей для водія. А для задніх пасажирів пропонуються розкладні сидіння, окрема система вентиляції та очищення повітря, пульт керування акустичною системою тощо.

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А ось силові агрегати не змінилися: седан Hyundai Grandeur може бути оснащений гібридом на основі 1,6-літрового турбодвигуна, атмосферним 2,5-літровим мотором, або великим 3,5-літровим V6, що може працювати на бензині або газі (LGP).

Продажі автомобіля в Південній Кореї стартують вже незабаром, вартість починається з $28 тис. і може сягати $38 тис. Хотіли б побачити такий в Україні?