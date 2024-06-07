В Epic Games Store розпочалася традиційна щотижнева роздача. Цього разу можна безплатно отримати покрокову стратегію Marvel’s Midnight Suns (наш огляд). Гру можна забрати до 18:00 четверга, 13 червня.

Marvel’s Midnight Suns – це тактична покрокова стратегія, в якій об’єднали найвідоміших персонажів всесвіту Marvel: Залізну Людину, Росомаху, Капітана Америку, Блейда, Примарного Гонщика та багатьох інших.

Гра також має елементи RPG з прогресією, кастомізацією, стосунками між героями та глибокою історією, події якої відбуваються на темній стороні всесвіту, де гравцям потрібно буде протистояти найбільшій загрозі для світу – демонічним силам Ліліт і старшому богу Хтону.

Гравці візьмуть на себе роль Хантера – першого повністю кастомізованого оригінального героя у всесвіті Marvel. У грі є можливість налаштувати його зовнішність, обирати, як реагувати на різні ситуації, вибудовувати дружбу з іншими героями, щоб пізніше брати їх із собою на завдання.

Гру розробляли творці серії XCOM, але це не XCOM. Та навіть так, Marvel’s Midnig Suns може запропонувати захопливу та кастомізовану бойову систему, яка тут виконана на основі карток. Гравці мають зібрати свою команду, використовувати середовище, переміщатися по полю битви, щоб підібрати найкращу комбінацію для удару.