Apple планує випустити Passwords – власну програму для збереження паролів. Її можуть представлять у понеділок, 10 червня, на конференції WWDC. Про це повідомляє Bloomberg.

Як розповідають знайомі зі справою люди, компанія планує запустити програму як частину оновлень операційних систем для iPhone, iPad та Mac. Програма також буде доступна на гарнітурі Vision Pro та пристроях на Windows.

Passwords працюватиме на iCloud Keychain – вже наявному сервісі Apple, який синхронізує паролі та інформацію про облікові записи користувачів між різними пристроями.

Програма матиме списки з паролями та логінами, розділеними на різні категорії, як-от облікові записи, Wi-Fi мережі та Passkeys, заміна паролів за допомогою біометричних даних.

Крім того, Passwords підтримуватиме автозаповнення при переході на сторінку як й інші менеджери паролів. Також програма підтримувати коди підтвердження, схоже з тим, як це працює у Google Authenticator.

Passwords буде лише малою частиною з того, що Apple покаже на WWDC. Основним фокусом компанії під час конференції буде штучний інтелект, де представлять низку нових функцій на основі технології.