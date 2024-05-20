На Всесвітній конференції для розробників (WWDC), яка відбудеться 10 червня, компанія Apple представить низку функцій штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg.

Apple планує розширити можливості ШІ на iPhone, Mac та iPad, використовуючи власні великі мовні моделі. Крім того, компанія планує впровадити хмарні сервіси штучного інтелекту на базі власних чипів у своїх центрах обробки даних.

Це дозволить компанії покращити голосові можливості Siri, зробивши віртуального асистента більш розмовним, і впровадить функції, спрямовані на допомогу користувачам у виконанні повсякденних завдань — концепцію, яку Apple називає «проактивним інтелектом».

Ці нові сервіси включатимуть автоматичне узагальнення повідомлень, надання швидких резюме новинних статей та транскрибування голосових нотаток. Apple також вдосконалить наявні функції, такі як автоматичне заповнення календарів і підказки додатків. Крім того, планується вдосконалення редагування фотографій на основі ШІ, хоча воно навряд зможе перевершити можливості функцій ШІ в додатках Adobe.

Поки що в планах Apple по впровадженню штучного інтелекту відсутній чат-бот. Технологія генеративного штучного інтелекту компанії ще недостатньо розвинена, щоб представити аналог ChatGPT або Gemini, а топменеджери Apple остерігаються потенційних проблем з неправильними відповідями чат-бота чи авторським правом. Хоча в компанії визнають корисність цієї технології. Щоб розвʼязати цю проблему, Apple співпрацює з OpenAI для інтеграції ChatGPT в iOS 18, наступну версію програмного забезпечення для iPhone. Це партнерство, про яке буде оголошено на WWDC, передбачає, що OpenAI на чолі з Семом Альтманом має забезпечити необхідну інфраструктуру для припливу користувачів, який очікується наприкінці цього року.

Попри цю співпрацю, Apple визнає, що для досягнення довгострокового успіху в галузі штучного інтелекту їй доведеться розробити власного чат-бота і глибоко інтегрувати його у свою екосистему. Наразі поєднання власних функцій ШІ та партнерства з OpenAI вважається достатнім.

Apple також розглядала можливість ліцензування Gemini від Google для iOS 18, але з наближенням WWDC жодних домовленостей досягнуто не було.

Окрім того, Apple вже давно розглядає можливість створення власної пошукової системи, потенційно з акцентом на функціях конфіденційності, подібних до DuckDuckGo. З огляду на тісний взаємозв’язок між пошуком і ШІ, повернення до цієї ідеї може бути корисним, попри значні доходи, які Apple отримує за те, що використовує пошук від Google за замовчуванням на своїх пристроях. Але розробка власної пошукової системи на основі штучного інтелекту може принести більшу користь у довгостроковій перспективі.

Тим більше, що нещодавні досягнення OpenAI та Google створили додатковий тиск на Apple. Модель GPT-4o від OpenAI, здатна вести реалістичні розмови та виконувати функції агента з обслуговування клієнтів, а також інтеграція генеративного ШІ в пошук Google можуть стати хорошим фундаментом для майбутнього росту цих компаній. На противагу цьому, внутрішні функції штучного інтелекту Apple можуть здатися не такими революційними. Внутрішні визнання показують, що Apple грає в доганялки, і є побоювання, що користувачі можуть проігнорувати нові функції в iOS 18, адже вони не будуть вражаючими.

Проблема також полягає в тому, що однією з переваг OpenAI та Google є швидкий темп впровадження нових можливостей, що дозволяє їм тримати увагу користувачів. На противагу цьому, вдосконалення Siri та інших функцій Apple відбувається повільно. Щорічні оновлення iOS від Apple ще більше обмежують її здатність йти в ногу з розвитком ШІ. Хоча угода з OpenAI та хмарні сервіси допоможуть скоротити цей розрив, наразі немає жодних планів щодо прискорення циклу оновлення iOS.

Однак Apple прискорює оновлення свого апаратного забезпечення. Нещодавній випуск iPad Pro з чипом M4 обіцяє значне покращення обробки даних штучного інтелекту, а до 2025 року очікується, що процесор M4 буде встановлений у всіх моделях комп’ютерів Mac. Майбутній iPhone 16 Pro, який буде представлений у вересні, також матиме вдосконалений процесор зі швидшою обробкою завдань штучним інтелектом.

Майбутні анонси Apple на WWDC дадуть чіткіше уявлення про стратегію компанії в галузі ШІ та її зусилля, спрямовані на збереження конкурентоспроможності в технологічному ландшафті, що стрімко розвивається.