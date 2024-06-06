Samsung працює над Galaxy S24 Fan Edition – дешевшою версією свого флагмана. Компанія Anapass вже почала виробництво IC-драйверів дисплея для майбутнього смартфона. Про це пише Android Police.

Повідомляється, що драйвери мають TCON – технологію контролера синхронізації, яка покращить відображення на екрані шляхом більш ефективної передачі медіасигналу драйвера.

У липні пройде презентація Unpacked, де Samsung представить нові Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6, ймовірно, саме тоді компанія також представить Galaxy S24 Fan Edition.

Раніше мережею також ширилися чутки з іншими подробицями про смартфон. Приміром, що S24 FE отримає процесори Snapdragon 8 Gen 3 або Exynos 2400 та потрійну камеру зі сенсорами на 8, 12 та 50 мегапікселів.

Також смартфон буде оснащено 6,1-дюймовим AMOLED дисплеєм, більшим у порівнянні з S23 FE акумулятором ємністю 4500 мА⋅год, сховищем 128 ГБ або 256 ГБ та оперативною пам’яттю до 12 ГБ.

Очікується, що вартість Galaxy S24 FE складатиме $600.