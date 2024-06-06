Стартап Humane Inc. попросив користувачів припинити використовувати чохол для бездротової зарядки свого пристрою Ai Pin через ризик пожежі. Про це пише Bloomberg.

Компанія повідомила власникам пристрою, що виявила “проблему з якістю” акумулятора у кейсі, який дозволяє користувачам заряджати свої Ai Pin.

Humane розпочала розслідування після отримання єдиного повідомлення про проблеми із зарядкою пристрою, який дебютував на початку цього року.

Кейс, який працює подібно до чохла для AirPods, входить в комплект, коли користувач купує Ai Pin за ціною від $699. Він також продається як окремий аксесуар за $149. Зараз на сайті Humane цей чохол позначений як “відсутній на складі”.

“Наше розслідування показало, що постачальник акумуляторів більше не відповідає нашим стандартам якості і що існує ймовірність того, що певні елементи живлення, які надає цей постачальник, можуть становити загрозу для пожежної безпеки”, – заявили в Humane.

За твердженнями компанії, вона відмовилася від послуг цього постачальника та тепер шукає нового, щоб уникнути подібних проблем і підтримати високі стандарти якості.

Компанія не повідомила, чи замінить вона зарядні кейси, які належать власникам Ai Pin, або скільки часу знадобиться для пошуку нового постачальника. У зв’язку з проблемою Humane надає власникам Ai Pin два безплатні місяці щомісячної підписки.

Зауважимо, що ця проблема стала черговою невдачею для стартапу. З моменту запуску Ai Pin критикували покупці та оглядачі за громіздкий інтерфейс і брак функцій.