ASUS ROG Mjolnir – портативне джерело безперебійного живлення для ігрових ПК

Компанія ASUS розширила лінійку геймерських пристроїв ROG дещо незвичною новинкою, запропонувавши джерело безперебійного живлення для ігрових систем. Перша згадка про ROG Mjolnir з’явилась на початку квітня поточного року, при цьому чимало користувачів початково сприйняли інформацію про підготовку подібного пристрою не інакше, як першоквітневий жарт. Розробникам навіть довелось окремо інформувати про серйозність своїх намірів стосовно стилізованого UPS, запевняючи, що анонс саме у “день жартів” – це лише збіг обставин. А ось відвідувачі виставки Computex 2024 вже могли на власні очі пересвідчитись у практичній реалізації ROG Mjolnir.

Виріб звичної прямокутної форми не назвеш ROG Mjolnir, а ось якщо штатно оздобити UPS підмагніченим ліхтариком, схожим на руків’я, пристрій куди легше асоціювати зі славетним молотом Тора. Тож і назва вже набуває зовсім іншого сенсу. Повертаючись від міфології до технічних характеристик, зазначимо, що ROG Mjolnir отримав LiFePo4 акумулятор ємністю 768 Вт·г з піковою потужністю до 1200 Вт.

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Розробники ASUS запевняють, що можливостей джерела вистачить як мінімум на 1 годину активної гри на ПК з відеокартою рівня GeForce RTX 4080. Нагадаємо, що TDP цієї моделі складає 320 Вт. Тож тут багато що буде залежати від загальної конфігурації платформи.

Швидкість перемикання на роботу від батареї становить 10 мс. ДБЖ оснащений портами USB Type-C з потужністю передачі енергії до 100 Вт. На фото також проглядається пара роз’ємів USB Type-A потужністю до 18 Вт.

Для ROG Mjolnir реалізована можливість бездротового заряджання мобільних пристроїв відповідно Qi 2.0 й сумісне з MagSafe. Також підтримується зарядка самого ДБЖ від сонячних панелей.

Станція оснащена LED-індикатором з відображенням поточної потужності споживання та розрахунковим часом роботи під’єднаного пристрою. Ліхтарик з підмагніченим кріпленням дозволить додатково освітити приміщення під час відключення електроенергії.

На жаль, подібні зарядні станції вже стали досить буденними пристроями в Україні. Тому звичайно розширення асортименту таких безперебійників можна тільки вітати, хоча в наших умовах вони навряд будуть використовуватись саме для ігрових систем. Так чи так, фанатам бренду доведеться ще трохи зачекати – строки початку продажів, а також рекомендована вартість “Мьольніра” поки не розкриті.