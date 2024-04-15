Те, що Asus полюбляє всесвіт Marvel, виказує хоча б наявність блоків живлення ROG Thor та ROG Loki. Але зараз компанія вирішила розвинути цю тему і перетворила першотравневий жарт на реальний девайс.
Запис у X підтверджує – молот “Мьольнір” таки стане зарядною станцією (сподіваємося, що ручка буде зйомною). Також є натяк на сонячну батарею як додатковий аксесуар.
Судячи з написів на екрані “768W”, “1HR” та індикатора повного заряду, можна припустити, що зарядна станція матиме запас енергії саме у 768 Вт⋅г та приблизну вагу 7,5-8 кг, якщо дивитися на подібні станції.
Мабуть, після випуску портативної ігрової станції ROG Ally компанія вирішила зайняти нішу кемпінгових аксесуарів та спонукати частіше бути на свіжому повітрі.
У будь-якому випадку подробиці дізнаємося на Computex 2024, який відбудеться на Тайвані з 4 по 7 червня.
Але це – ще не все! Asus анонсувала ще один пристрій, який має вигляд щита Капітана Америки з логотипом Asus ROG. Це – дуже схоже на Wi-Fi точку доступу. Якщо подивитися на наявні mesh системи для дому у вигадливих корпусах, то подібна стилістика у вигляді “тарілки на стенді” впишеться у тренд.
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