Те, що Asus полюбляє всесвіт Marvel, виказує хоча б наявність блоків живлення ROG Thor та ROG Loki. Але зараз компанія вирішила розвинути цю тему і перетворила першотравневий жарт на реальний девайс.

Запис у X підтверджує – молот “Мьольнір” таки стане зарядною станцією (сподіваємося, що ручка буде зйомною). Також є натяк на сонячну батарею як додатковий аксесуар.

Судячи з написів на екрані “768W”, “1HR” та індикатора повного заряду, можна припустити, що зарядна станція матиме запас енергії саме у 768 Вт⋅г та приблизну вагу 7,5-8 кг, якщо дивитися на подібні станції.

Мабуть, після випуску портативної ігрової станції ROG Ally компанія вирішила зайняти нішу кемпінгових аксесуарів та спонукати частіше бути на свіжому повітрі.

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У будь-якому випадку подробиці дізнаємося на Computex 2024, який відбудеться на Тайвані з 4 по 7 червня.

Але це – ще не все! Asus анонсувала ще один пристрій, який має вигляд щита Капітана Америки з логотипом Asus ROG. Це – дуже схоже на Wi-Fi точку доступу. Якщо подивитися на наявні mesh системи для дому у вигадливих корпусах, то подібна стилістика у вигляді “тарілки на стенді” впишеться у тренд.