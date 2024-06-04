У фанатів “гарячих” автомобілів останнім часом просто свято якесь! Майже одночасно з хот-хетчем Volkswagen Golf GTI Clubsport також було представлено автомобіль Subaru WRX tS, що, наче, заново втілює легенду про сині седани з культовими логотипами STI.

Щоправда, такого логотипа зараз немає: решітку радіатора Subaru WRX tS прикрашають літери WRX у червоному кольорі. Але разом із чорно-глянцевими корпусами дзеркал та сірими 19-дюймовими колісними дисками ці деталі одразу виділяють спецверсію Subaru WRX tS на тлі седана Subaru WRX (червоний автомобіль на світлинах нижче).

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Інші відмінності містять підвіску з електронно-керованими амортизаторами (передбачено три налаштування) та збільшені гальма BREMBO (6-поршневі попереду та 2-поршневі позаду). В салоні автомобіля Subaru WRX tS встановлено спортивні сидіння RECARO Performance, також з’явилася цифрова 12,3-дюймова панель приладів – уперше для моделей Subaru WRX-лінійки.

А ось щодо двигуна та трансмісії змін не передбачено. Може, це й добре: під капотом встановлено 2,4-літровий бензиновий турбомотор, що видає 275 к.с. потужності та 350 Нм крутного моменту – й далі все це через 6-ступеневу “механіку” прямує на всі чотири колеса. Адже це справжній спорт-седан Subaru!