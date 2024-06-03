Починаємо новий тиждень потужно – разом із потужним хот-хетчем Volkswagen Golf GTI Clubsport, що продовжує оновлення лінійки моделей Volkswagen Golf.

І це помітно одразу. Наприклад, за схожими змінами зовнішності: автомобіль Volkswagen Golf GTI Clubsport отримав новий передній бампер, решітка радіатора тепер підкреслена виступаючими іклами, встановлені переоформлені фари та ліхтарі. Всі автомобілі Volkswagen Golf GTI Clubsport віднині пропонуються з 19-дюймовими колісними дисками, причому опційно можна замовити полегшені диски – лише по 8 кг кожен.

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Під капотом автомобіля встановлено 300-сильний бензиновий двигун EA888 evo4, який працює у парі з 7-ступеневою коробкою DSG та переднім приводом – все це залишилося незмінним. Аналогічно, як і показник прискорення 0-100 км/год. за 5,6 секунд або 250 км/год. максимальної швидкості. Проте тут знайшлося невелике оновлення у вигляді опійного пакету RACE – він дозволяє прибрати обмежувач максимальної швидкості й тоді хот-хетч Volkswagen Golf GTI Clubsport може набирати максимум 267 км/год.

Також опційно пропонується електронно-керована підвіска DCC, для якої навіть передбачені специфічні налаштування під трасу Нюрбургрінг. Це прошито в різноманітних режимах руху, які змінюються на сенсорному дисплеї в салоні автомобіля. Крім того, оновлений Volkswagen Golf GTI Clubsport також отримав змінене кермо та голосовий асистент IDA з підтримкою технології ChatGPT.

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Старт продажів оновленого Volkswagen Golf GTI Clubsport запланований на осінь цього року. Є час збирати гроші, адже такі ексклюзивні автомобілі дешевими не бувають – варто розраховувати мінімум на 45-50 тисяч євро.