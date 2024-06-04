Amazon Prime Video випустить кіноадаптацію ігрової серії Like a Dragon: Yakuza у форматі серіалу. Шоу матиме шість серій. Над серіалом працювали режисери Таке Масахару (“Любов за 100 єн”) і Такімото Кенґо (“Вчитель Камен”). Головну роль Казуми Кірю зіграє Такеучі Рьома.

Серіал розкаже про життя, друзів та пригоди молодого якудзи. Події серіалу розгортатимуться у двох часових проміжках, у 1995 та 2005 роках. Автори серіалу хочуть розказати історію, яку ще не бачили гравці в оригінальні ігри.

Перші три серії вийдуть 25 жовтня, а інші три — 1 листопада.

Перша частини Ryu ga Gotoku, або ж Yakuza для західного ринку, вийшла у 2005 році та позиціонувалася як розважальна гра для дорослих. Гра мала успіх серед цільової аудиторії та отримала не один сиквел.

Серія Ryu ga Gotoku розповідає про життя жорстоких, але пристрасних гангстерів і людей, які живуть у величезному розважальному районі Камурочо.

Творець оригінальних ігор Йокояма Масайоші повідомляє, що творці серіалу змогли повністю передати ту атмосферу, яку розробники намагались створити у своїх іграх.

Гравці люблять ігри за майстерне поєднання сильного драматичного сюжету з великою кількістю гумору. Минулого року студія випустила вже дев’яту номерну частину серії Like a Dragon: Infinite Wealth, яка стала найуспішнішим релізом у серії.