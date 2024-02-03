Like a Dragon: Infinite Wealth має чудовий старт. З релізу, який відбувся 26 січня, гра продалась накладом у 1 мільйон копій, це найкращий старт гри у серії.

Щоб відсвяткувати успіх гри, SEGA готує набір внутрішньоігрових футболок. Компанія пообіцяла розповісти більше про нагороду пізніше.

🎉Like a Dragon: Infinite Wealth 1 Million Units Shipped Globally Celebration🎉 To show our appreciation and commemorate this occasion we're preparing a free in-game Celebratory T-Shirt Set! We'll share timing and other details as soon as we can🤙 Thank you! pic.twitter.com/sOHMjIsGBi — RGG Studio (@RGGStudio) February 2, 2024

Infinite Wealth має найбільший старт для будь-якої гри у серії Yakuza / Like a Dragon. Для порівняння, найуспішніша частина гри, Yakuza: Like a Dragon, продалась накладом у 1.8 мільйонів копій з січня 2020 року.

Станом на квітень минулого року було продано 21.3 мільйона копій серед усіх частин серії. На той момент лише кілька ігор продались накладом більше мільйона – Yakuza 0, 6 та 7, Judgement та оригінальна Yakuza 1.