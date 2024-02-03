Like a Dragon: Infinite Wealth має чудовий старт. З релізу, який відбувся 26 січня, гра продалась накладом у 1 мільйон копій, це найкращий старт гри у серії. 

Щоб відсвяткувати успіх гри, SEGA готує набір внутрішньоігрових футболок. Компанія пообіцяла розповісти більше про нагороду пізніше.

Infinite Wealth має найбільший старт для будь-якої гри у серії Yakuza / Like a Dragon. Для порівняння, найуспішніша частина гри, Yakuza: Like a Dragon, продалась накладом у 1.8 мільйонів копій з січня 2020 року.

Станом на квітень минулого року було продано 21.3 мільйона копій серед усіх частин серії. На той момент лише кілька ігор продались накладом більше мільйона – Yakuza 0, 6 та 7, Judgement та оригінальна Yakuza 1.