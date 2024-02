Like a Dragon: Infinite Wealth має чудовий старт. З релізу, який відбувся 26 січня, гра продалась накладом у 1 мільйон копій, це найкращий старт гри у серії.

Щоб відсвяткувати успіх гри, SEGA готує набір внутрішньоігрових футболок. Компанія пообіцяла розповісти більше про нагороду пізніше.

— RGG Studio (@RGGStudio) February 2, 2024