Анімаційний серіал про Лару Крофт від стримінгового сервісу Netflix отримав нарешті дату прем’єри. “Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт” / Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft вийде 10 жовтня 2024 року, пише Engadget.

Netflix оголосив дату релізу разом із новим трейлером, який дає трохи глибший погляд на те, яким буде серіал. Його події розгортатимуться після подій трилогії ігор-ребутів Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) та Shadow of the Tomb Raider (2018) від Crystal Dynamics.

У Netflix кажуть, що тепер Лара “змушена зіткнутися зі своїм справжнім “я” і вирішити, яким саме героєм вона хоче стати”, коли шукає “небезпечний і могутній” викрадений артефакт.

Як відомо, Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft вийде під брендом Legendary Entertainment, а безпосередньо виробництвом займається студія Powerhouse Animation. Про те, що Netflix працює над серіалом, стало відомо в 2021 році. Торік з’явився короткий тизер проєкту.