AMD анонсувала нові чипи для штучного інтелекту MI325X та оголосила про плани з розробки чипів на наступні два роки. Про це повідомляє Reuters.

Під час презентації Computex генеральна директорка AMD Ліза Су представила MI325X – новий чип, який буде доступний у IV кварталі, тобто наприкінці 2024 року. Компанія планує конкурувати з NVIDIA, яка також під час Computex представила майбутні покоління своїх чипів для ШІ.

Ліза Су розповіла, що чипи для штучного інтелекту зараз є найбільшим пріоритетом для компанії та що виробник використовує всі свої можливості та ресурси для їхньої розробки. AMD, як і NVIDIA, планує випускати нові чипи щороку, щоб відповідати вимогам ринку.

Також під час презентації анонсували MI350 – чип, який вийде у 2025 році та буде розроблений на новій архітектурі. Подробиць про MI350, як і про MI325X, поки немає. Проте компанія каже, що у порівнянні зі серією MI300, яка доступна зараз, MI350 матиме у 35 разів кращу продуктивність у процесі обчислення генеративних відповідей ШІ.

Крім того, компанія також анонсувала серію MI400, яка буде розроблена на архітектурі, яку називають Next, та яка буде доступна у 2026 році. Це також підтверджує заяви про конкуренцію з NVIDIA, яка представила два нові чипи для 2025 та 2026 років.