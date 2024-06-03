Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг вкотре підтвердив наміри компанії щорічно випускати нові чипи для штучного інтелекту та одразу представив два нові – Blackwell Ultra та Rubin. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час Computex Хуанг розповів, що Blackwell Ultra буде платформою наступного покоління для штучного інтелекту, яку компанія планує на 2025 рік, а Rubin – на 2026 рік.

Blackwell Ultra буде покращенням для теперішнього покоління чипів для штучного інтелекту, а от Rubin вже буде повноцінним оновленням. Майбутній чип використовуватиме HBM4, наступну ітерацію основної пам’яті з високою пропускною здатністю. Проте інші характеристики чипів поки не розголошують.

NVIDIA також представила нові інструменти та моделі програмного забезпечення. Як розповідає Дженсен Хуанг, розвиток штучного інтелекту для компанії виглядає як нова промислова революція та відіграє важливу роль у переході технологій.

Компанія також хоче розширити клієнтську базу за межі хмарних обчислень, які зараз є основними покупцями мікросхем. Хуанг очікує, що більше компаній та державних установ, від суднобудівників до розробників ліків, почнуть застосовувати штучний інтелект, і зокрема стануть використовувати чипи від NVIDIA.