На Netflix вже можна переглянути японську картину “Ґодзілла мінус один”, перший фільм про Ґодзіллу, що отримав премію “Оскар”. Знята режисером Такаші Ямадзакі у 2023 році картина, здобула широке визнання критиків та глядачів завдяки візуальним ефектам та емоційній історії з глибоким сенсом.

“Ґодзілла мінус один” розповідає про групу науковців, які намагаються зупинити могутнього монстра, що тероризує Японію. Фільм досліджує теми втрати, виживання та відповідальності людини перед природою.

Глядачі Netflix мають можливість подивитися кольорову версію фільму. Проте режисер Такаші Ямадзакі також створив чорно-білий варіант, під назвою “Ґодзілла мінус один/мінус колір”, спеціально для домашнього перегляду. Така версія дає глядачам можливість по-новому поглянути на знайомі сцени та відчути атмосферу фільму ще глибше. Очікується, що її реліз на Netflix відбудеться пізніше цього року.