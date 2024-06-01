Студія Kylotonn показала новий трейлер свого аркадного симулятора Test Drive Unlimited Solar Crown. Гра вийде 12 вересня цього року на Xbox Series X|S, PlayStation 5 та PC.

Гра перенесе гравців до віртуального Гонконгу, який відтворено у грі в масштабі 1:1. Нова частина Test Drive Unlimited розроблена на власному рушії студії — KT Engine.

Також нагадаємо, що видає гру французька компанія Nacon, яка володіє правами на франшизу Test Drive, та яка відома українським гравцям історією про конфлікт з Frogwares. Видавець хотів привласнити собі права на The Sinking City, але, на щастя, суперечку вирішено на користь українських розробників.

Ми не закликаємо бойкотувати Test Drive Unlimited Solar Crown через це, але вважаємо, що українським гравцям варто це знати.