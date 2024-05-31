Компанія ByteDance, яка володіє TikTok, працює над клоном свого алгоритму рекомендацій, який планують використовувати для 170 мільйонів користувачів у США, та який працюватиме незалежно від китайської версії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

ByteDance сподівається створити версію соціальної мережі, яка буде більш прийнятною для американських законодавців, котрі хочуть заборонити TikTok, якщо той не буде проданий протягом року. Нагадаємо, що Президент США Джо Байден вже підписав відповідний закон.

Повідомляється, що ByteDance почала роботу над розділенням коду ще наприкінці минулого року, до того, як закон про блокування соціальної мережі був підписаний.

Джерела Reuters розповідають, що коли код розділять, він може стати основою для відчуження активів США, хоча зараз таких планів ще немає. Напередодні ByteDance заявляла, що продаж компанії є дуже малоймовірним.

У відповідь на матеріал від Reuters офіційний акаунт TikTok Policy у X написав повідомлення:

“Reuters сьогодні опублікували історію, яка вводить в оману та фактично не відповідає дійсності. Як ми зазначили у судовій заяві, “кваліфіковане відчуження”, яке вимагає Закон, щоб дозволити TikTok продовжити працювати в Сполучених Штатах є неможливим: ні комерційно, ні технологічно, ні юридично. І точно не у 270-денний термін, передбачений Законом”, – сказано в дописі.

Попри заяву у X, представники Reuters продовжують наполягати, що їхня інформація відповідає дійсності.