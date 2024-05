У квітні Warhorse Studios представила Kingdom Come: Deliverance II, пряме продовження першої частини, яке обіцяють випустити наприкінці цього року. Тепер студія оголосила перелік мов, які підтримуватиме гра, і серед них є українська!

Нагадуємо, що перша частина також має українську локалізацію, але з’явилась вона через рік після релізу.

We're happy to announce the languages of #KCDII. pic.twitter.com/YdbUicu0H1

— Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) May 31, 2024