У квітні Warhorse Studios представила Kingdom Come: Deliverance II, пряме продовження першої частини, яке обіцяють випустити наприкінці цього року. Тепер студія оголосила перелік мов, які підтримуватиме гра, і серед них є українська!

Нагадуємо, що перша частина також має українську локалізацію, але з’явилась вона через рік після релізу.

We're happy to announce the languages of #KCDII. pic.twitter.com/YdbUicu0H1 — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) May 31, 2024

Наразі дата релізу гри все ще невідома, однак беручи до уваги, що зараз розпочинається сезон презентацій, який відкрила PlayStation зі State of Play, можливо ми почуємо більше новин від Warhorse Studios найближчим часом.

У Kingdom Come: Deliverance II гравці знову візьмуть на себе роль Генрі, головного героя першої частини. Цього разу він стає на шлях помсти за вбивство своїх батьків.

Йому належить пройти весь шлях від натхненного воїна до заколотника, зустрітися з харизматичними персонажами та вирушити у захопливі пригоди в яких він повстане проти короля Угорщини Сигізмунда Рудого Лиса та його союзників.