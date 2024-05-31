Компанія Framework представила оновлений 13,5-дюймовий ноутбук Laptop 13, який тепер отримає варіанти з процесорами AMD Ryzen 7040 серії й Intel Core Ultra та іншими покращеннями.

Перш за все компанія представила процесори Intel Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H та Ultra 7 165H, а також опції від AMD – AMD Ryzen 5 7650U та Ryzen 7 7840U. Нові материнські плати з процесорами можна купити й окремо для покращення вже наявних ноутбуків.

Іншим значним оновленням став екран. Framework Laptop 13 представив оновлений дисплей, який тепер став доступним у роздільній здатності 2800 × 1920 точок із частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 500 ніт та антибліковою матовою поверхнею.

Також Framework Laptop 13 отримав оновлену 1080p вебкамеру, яка покращить картинку при поганому освітленні завдяки тому, що об’єднуватиме чотири менших пікселів в один.

Для неї використали 9,2-мегапіксельний сенсор Omnivision OV08X із 5-елементним об’єктивом із кутом огляду 87 градусів та фізичним слайдером для конфіденційності.

Компанія пропонує Framework Laptop 13 як вже готове рішення з встановленою операційною системою Windows 11 та можливістю додаткового налаштування для бізнесу або версію “збери сам”, яка, за даними Framework, чудово підійде для користувачів Linux.

Крім цього, Framework анонсувала довгоочікуване розширення з картридером для повноформатних SD карт. Також компанія випустить модулі Type-C у чотирьох кольорах, які відповідатимуть кольоровим опціям нових екранів.

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Ціна Framework Laptop 13 з Intel Core Ultra 5 125H, 8 ГБ оперативної пам’яті, сховищем 256 ГБ та встановленою Windows 11 починається з $1099, а ціна версії з максимальним укомплектуванням складає $2099. Версія з AMD обійдеться трохи дешевше – від $949 до $1599.

Також нагадаємо, що недавно компанія заявила про наміри випускати продукти у нових категоріях, проте поки подробиць про майбутні проєкти немає.