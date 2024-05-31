Компанія Framework представила оновлений 13,5-дюймовий ноутбук Laptop 13, який тепер отримає варіанти з процесорами AMD Ryzen 7040 серії й Intel Core Ultra та іншими покращеннями.

Перш за все компанія представила процесори Intel Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H та Ultra 7 165H, а також опції від AMD – AMD Ryzen 5 7650U та Ryzen 7 7840U. Нові материнські плати з процесорами можна купити й окремо для покращення вже наявних ноутбуків.

Іншим значним оновленням став екран. Framework Laptop 13 представив оновлений дисплей, який тепер став доступним у роздільній здатності 2800 × 1920 точок із частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 500 ніт та антибліковою матовою поверхнею.

Framework представила новий 13,5-дюймовий ноутбук із процесорами від Intel та AMD

Також Framework Laptop 13 отримав оновлену 1080p вебкамеру, яка покращить картинку при поганому освітленні завдяки тому, що об’єднуватиме чотири менших пікселів в один.

Для неї використали 9,2-мегапіксельний сенсор Omnivision OV08X із 5-елементним об’єктивом із кутом огляду 87 градусів та фізичним слайдером для конфіденційності.

Framework представила новий 13,5-дюймовий ноутбук із процесорами від Intel та AMD

Компанія пропонує Framework Laptop 13 як вже готове рішення з встановленою операційною системою Windows 11 та можливістю додаткового налаштування для бізнесу або версію “збери сам”, яка, за даними Framework, чудово підійде для користувачів Linux.

Крім цього, Framework анонсувала довгоочікуване розширення з картридером для повноформатних SD карт. Також компанія випустить модулі Type-C у чотирьох кольорах, які відповідатимуть кольоровим опціям нових екранів.

Framework представила новий 13,5-дюймовий ноутбук із процесорами від Intel та AMD
Framework представила новий 13,5-дюймовий ноутбук із процесорами від Intel та AMD
Framework представила новий 13,5-дюймовий ноутбук із процесорами від Intel та AMD

Ціна Framework Laptop 13 з Intel Core Ultra 5 125H, 8 ГБ оперативної пам’яті, сховищем 256 ГБ та встановленою Windows 11 починається з $1099, а ціна версії з максимальним укомплектуванням складає $2099. Версія з AMD обійдеться трохи дешевше – від $949 до $1599.

Також нагадаємо, що недавно компанія заявила про наміри випускати продукти у нових категоріях, проте поки подробиць про майбутні проєкти немає.