Instagram додає можливість вимкнути сповіщення від всіх, окрім обраних контактів. Це було зроблено в межах боротьби з цькуванням людей та масовим спамом у мережі, повідомляє The Verge.

Кожен користувач може скористатися цією функцією, якщо він стикається з небажаними повідомленнями та коментарями. Це також може бути способом зменшити кількість небажаних сповіщень.

Обмежуючи взаємодію з усіма, крім кола близьких друзів, користувач бачитиме лише сповіщення про повідомлення, теги та згадки від людей зі свого списку.

Користувачі, які не входять до цього списку, зможуть писати, коментувати, тегати, як і зазвичай, але застосунок не надсилатиме відповідні сповіщення.

Функція не вмикається перманентно, максимум на 4 тижні, але застосунок не має ніяких обмежень на кількість використань цієї функції, тож її можна буде просто щоразу вмикати знову.

Увімкнути функцію можна в налаштуваннях у розділі “Обмежені взаємодії”.

Instagram також розвиває свою функцію обмеження, яка тепер дозволяє заборонити виділеним користувачам тегати вас, а також приховувати їхні коментарі.

Раніше цього року Meta запустила нову функцію, яка за замовчуванням забороняє дорослим обмінюватися повідомленнями з неповнолітніми в Instagram і Facebook.