Нещодавно Sony на власному сайті опублікувала інтерв’ю з керівником та головою творчого відділу студії Naughty Dog Нілом Дракманном, у якому він говорив, що наступна гра студії зможе змінити мейнстримне сприйняття ігор. Проте, як виявилося, він такого не говорив.

Наступного дня після виходу інтерв’ю Дракманн опублікував пост у X, де розповів, що його слова були вирвані з контексту. Інтерв’ю зазнало сильної редактури без відома керівника студії.

Тепер Sony видалила інтерв’ю повністю та попросила пробачення у Ніла Дракманна за спотворення його слів та будь-який негативний вплив, який це інтерв’ю могло спричинити.

“Переглядаючи наше нещодавнє інтерв’ю з Нілом Дракманном з Naughty Dog, ми знайшли кілька суттєвих помилок і неточностей, які не відображають його погляд та цінності (включно з такими темами, як анімація, письменництво, технології, ШІ та майбутні проєкти). Ми приносимо вибачення Нілу за спотворення його слів і за будь-який негативний вплив, яке це інтерв’ю могло спричинити для нього та його команди. У співпраці з Naughty Dog і SIE ми видалили інтерв’ю”, – йдеться у заяві Sony.