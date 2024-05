Нещодавно Sony на власному сайті опублікувала інтерв’ю з керівником та головою творчого відділу студії Naughty Dog Нілом Дракманном, у якому він говорив, що наступна гра студії зможе змінити мейнстримне сприйняття ігор. Проте, як виявилося, він такого не говорив.

Наступного дня після виходу інтерв’ю Дракманн опублікував пост у X, де розповів, що його слова були вирвані з контексту. Інтерв’ю зазнало сильної редактури без відома керівника студії.

In editing my rambling answers in my recent interview with SONY, some of my words, context, and intent were unfortunately lost. Well, here's the full long rambling answer for the final question about our future game… pic.twitter.com/tVuxX3LYJF

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) May 25, 2024