Керівник та голова творчого відділу студії Naughty Dog Ніл Дракманн, який очолював розробку The Last of Us, дав невелике інтерв’ю Sony, в якому розповів, що його наступна гра може “змінити мейнстримне сприйняття ігор”.

Відповідаючи на питання про проєкт мрії, Дракманн розповів, що він працював вже над кількома такими проєктами, але зараз він у найбільшому захваті від наступної гри Naughty Dog.

“Мені пощастило попрацювати над кількома проєктами мрії, і зараз я в захваті від нового, який є, мабуть, найзахоплюючим. На відміну від мого дитинства, зараз зростає цінність ігор, які охоплюють усі вікові групи. Цей зсув підкреслює наш вихід на телебачення з The Last of Us, який, як я сподівався, подолає прірву між людьми, які грають, та тими, які ні. Успіх шоу привернув увагу до ігор, ілюструючи насичений досвід занурення, який він пропонує. Ця видимість надихає мене не лише через наш поточний проєкт, але й через ширший потенціал ігор захопити глобальну аудиторію. Мені дуже хочеться побачити резонанс цієї нової гри, особливо після успіху The Last of Us, оскільки вона може змінити мейнстримне сприйняття ігор”, – сказав Дракманн.

Раніше Дракманн також розповідав, що наступний проєкт Naughty Dog є дуже амбіційним та що його розробка буде дуже складною. Також повідомлялося, що зараз студія має у розробці понад одну гру. Однак поки жодних подробиць про ці ігри немає.

Окрім питань про свій проєкт мрії Дракманн також відповів на кілька інших питань, зокрема про розвиток та поєднання оповідання і технологій протягом наступних 10 років. Він зауважив, що штучний інтелект революціонізує процес створення контенту, але також спричиняє деякі етичні проблеми, які Naughty Dog потрібно буде вирішувати.