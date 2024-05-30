Після дебюту електромобіля Audi Q6 e-tron у найбільш потужних версіях із повним приводом, логічною виглядала поява більш простих та доступних варіантів. Й ось видання CARSCOOPS розповідає саме про такий електромобіль – новий електричний кросовер Audi Q6 e-tron Performance.

Попри гучне слово Performance у назві, насправді ця версія є дещо спрощеною відносно перших втілень Audi Q6 e-tron. Що помітно навіть візуально: темний глянцевий декор Mythos Black, звичні 18-дюймові колісні диски, сидіння з оздобленням тканиною тощо. Хоча загальні форми кузова та салону не змінилися.

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Проте найголовнішу відмінність Audi Q6 e-tron Performance взагалі неможливо побачити ззовні або всередині: цей електромобіль має лише один електромотор, встановлений позаду. Очікувано, потужність зменшилася – тепер лише 240 кВт або 326 к.с.; але й цього вистачає на прискорення 0-100 км/год. за 6,6 секунди та 210 км/год. максимальної швидкості. Водночас при незмінному акумуляторі, використання лише одного електромотору дозволяє дещо зменшити споживання енергії та, відповідно, підвищити запас ходу – обіцяно до 641 км.

Пропозиція електромобіля Audi Q6 e-tron Performance навряд має дуже емоційний та захопливий вигляд, але точно дуже практичний. Особливо, якщо згадати про суттєве зниження ціни приблизно на 6000 євро: прайс на модель Audi Q6 e-tron Performance в Європі починається з 68 800 євро.