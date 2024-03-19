Компанія Audi продовжує розширювати власну гаму електромобілів з позначенням e-tron, нещодавно представивши одразу дві новинки. Причому електромобілі Audi Q6 e-tron та Audi SQ6 e-tron демонструють не лише загальний розвиток електричного сегменту, але й інновації від Audi.

По-перше, звісно, це дизайн. Кросовер Audi Q6 e-tron quattro виконаний у доволі традиційному дизайні та розмірах: загальна 4,77-метрова довжина та 2,9-метрова колісна база. Це – представник у самому центрі популярного SUV-сегменту. Водночас він має незвичну двоповерхову передню оптику: верхня частина виступає як «денні ходові вогні», а нижня частина безпосередньо є фарою, яка освітлює дорогу. Графічний малюнок верхніх вогнів можна змінювати за бажанням клієнта. Задні ліхтарі теж змінюють свій малюнок – наприклад, вони можуть попереджати про небезпеку.

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По-друге, компанія Audi зараз явно напрацьовує не лише нову концепцію зовнішнього дизайну, але й новий формат салону. Електромобіль Audi Q6 e-tron quattro демонструє нам перші втілення цього: горизонтальна вигнута панель навколо водія, яка поєднала два дисплеї (11,9-дюймовий та 14,5-дюймовий), додатковий 10,9-дюймовий дисплей для пасажира, система проекції на лобове скло з функцією доповненої реальності.

До речі, одночасно з основною моделлю Audi Q6 e-tron quattro виробник також представив «заряджену» версію Audi SQ6 e-tron. Ззовні відмінностей обмаль – наприклад, варто виділити оригінальні колісні диски, крізь які помітно червоні гальмівні супорти. Проте в салоні електричний кросовер Audi SQ6 e-tron може запропонувати власне оздоблення у чорно-сірих тонах із прострочуванням червоними нитками: виглядає привабливо.

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Нарешті, третє: обидва електромобілі – Audi Q6 e-tron та Audi SQ6 e-tron – побудовані на новій платформі РРЕ, що передбачає використання 800-вольтової архітектури. Завдяки цьому акумулятор ємністю 100 кВт⋅год. (реально використовується 95 кВт⋅год.) можна заряджати з потужністю до 270 кВт. Що це означає? Наприклад, що за 10 хвилин можна додати запасу енергії для пробігу до 255 км. А взагалі повного заряду акумулятора має вистачати на дистанцію до 625 км.

Крім того, обидва електромобілі мають повний привод, реалізований через встановлення двох електромоторів. Електричний кросовер Audi Q6 e-tron quattro готовий запропонувати потужність 285 кВт (388 к.с.), прискорення 0-100 км/год. за 5,9 секунд та 210 км/год. максимальної швидкості. Більш «гаряча» версія Audi SQ6 e-tron має потужність 380 кВт (517 к.с.), демонструє прискорення 0-100 км/год. за 4,3 секунди та максимальну швидкість 230 км/год.

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Серед інших особливостей варто відзначити пневматичну підвіску, розміщення зарядних портів із двох сторін кузова, основний багажник на 526 літрів та додатковий передній багажник на 64 літри, комбіновану структур кузова зі сталі та алюмінію, вже загаді фари та ліхтарі зі змінним «світловим малюнком» тощо.

Продажі новинок Audi Q6 e-tron та Audi SQ6 e-tron стартують незабаром. Вартість в Європі вже відома – від 75 тис. євро.