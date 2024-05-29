Ігри в YouTube стануть доступними для всіх користувачів. Компанія оголосила, що колекція Playables скоро почне з’являтися на головній сторінці YouTube. Про це повідомляє TechCrunch.

Раніше ігри були доступні для тестування окремим користувачам, а в листопаді минулого року вони з’явилися для передплатників YouTube Premium.

В каталозі Playables налічується понад 75 ігор, повідомляє Google. Гравці зможуть зберігати ігровий прогрес та відстежувати свої найкращі результати. На вибір користувачів будуть як класичні шахи чи кросворди, так і Angry Birds або Cut The Rope.

Казуальні ігри стали одним із найпопулярніших способів компаній для залучення або утримання підписників. Свої ігри є в LinkedIn. New York Times і навіть Netflix додали ігри до своїх регулярних послуг. Google вже пробувала створити власну платформу для ігор у 2019 році – Stadia. Але і цей проєкт було закрито у 2023 році.

YouTube розгортає Playables поступово, опція буде з’являтись у користувачів протягом кількох місяців.