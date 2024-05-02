На LinkedIn тепер також будуть ігри на кшталт Wordle. Компанія запускає три власні гри, орієнтованих на мислення, – Pinpoint, Queens і Crossclimb. Вони вже доступні на смартфоні та у вебі.

“Для нас ігри – це зв’язок. Місія LinkedIn завжди полягала в об’єднанні професіоналів усього світу, щоб зробити їх продуктивнішими та успішнішими. І оскільки за минулі 20 років після заснування LinkedIn світ праці змінився, змінився й спосіб спілкування людей один із одним”, – пише в оголошенні директор з управління продуктами Лакшман Сомасундарам.

Pinpoint – це гра в асоціації слів. У сітці є п’ять слів, і завданням користувачів буде вгадати, до якої спільної категорії належать усі слова. Але є одна особливість: п’ять слів приховано, і вони розкриваються по черзі, тож ціль гри – вгадати категорію якомога швидше.

Queens – логічна гра. Мета тут полягає в тому, щоб заповнити сітку королевами таким чином, щоб у кожному рядку, стовпці та регіоні була одна королева. І жодні королеви не повинні торкатися одна одну. Гра також заохочує вгадати розташування королев якомога швидше.

І врешті ще одна гра – це Crossclimb. Компанія радить сприймати гру як комбінацію кросворда та драбини слів. Вводячи слова, гравці переставлятимуть їх таким чином, щоб кожне слово в драбині відрізнялося лише однією літерою, що відкриває дві останні підказки для перемоги у грі.

Як йдеться в оголошенні, кожну гру розробляли так, щоб вона займала лише кілька хвилин і точно вписувалася у робочий графік користувачів. Щодня буде доступна лише одна варіація гри, які розробляли найкращі виробники головоломок у світі.

Pinpoints і Crossclimbs створені Паоло Паско, чемпіоном Американського турніру з кросвордів і редактором ігор LinkedIn. А Queens будуть створені групою творців. Цього місяця головоломки створив Томас Снайдер, триразовий чемпіон світу з судоку.

Також LinkedIn хоче, щоб ці ігри якомога більше використовувалися для зв’язку з іншими, тож після закінчення гри користувачі зможуть побачити інших гравців, обговорювати й ділитися своїми результатами.