XDefiant, новий безплатний шутер від Ubisoft, у якому об’єднали персонажів та локації з багатьох франшиз компанії, за перший тиждень після релізу досягнув відмітки у 7,6 мільйона унікальних гравців. Про це повідомляє Insider Gaming.

Джерела, які спілкувалися з Томом Гендерсоном з Insider Gaming, також розповідали йому, що до кінця вівторка, 28 травня, гра, ймовірно, вже мала б перетнути відмітку у 8 мільйонів гравців.

Оригінальною метою для Ubisoft було досягти відмітки у 5 мільйонів гравців протягом місяця, але результат виявився кращим за очікування. За перші 2,5 години після релізу XDefiant мала вже 1 мільйон гравців, а через 48 годин після релізу – 3 мільйони.

Варто зауважити, що кількість унікальних гравців ще не є запорукою успіху, адже – це ті люди, які завантажили та зайшли у гру бодай раз. Водночас кількість одночасних гравців, яка є більше важливою, досягла 700 тисяч людей в понеділок, 27 травня.

Нагадаємо, що реліз XDefiant відбувся 21 травня одразу з українською текстовою локалізацією. Зараз у грі триває передсезон, у якому гравцям доступно 14 мап, 24 види зброї, п’ять фракцій та багато іншого.