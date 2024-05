Відбувся реліз довгоочікуваної гри XDefiant – безплатного динамічного аркадного шутера від Ubisoft San Francisco, який включає фракції, натхненні улюбленими франшизами Ubisoft.

Гравці можуть завантажити XDefiant на PlayStation 5, Xbox Series X|S або на ПК за допомогою Ubisoft Connect та грати безплатно. Крім того, XDefiant має українську текстову локалізацію.

Зараз можна спробувати весь передсезонний контент, який може запропонувати XDefiant, зокрема:

14 мап, заснованих на інших франшизах Ubisoft;

П’ять фракцій, натхнених франшизами Ubisoft (одну фракцію потрібно відкрити у грі або придбати окремо);

24 види зброї;

44 модулів для зброї;

П’ять гаджетів.

До вибору будуть доступні п’ять фракцій, натхненних франшизами Ubisoft: The Cleaners із The Division, Libertad із Far Cry 6, Echelon зі Splinter Cell, DedSec із Watch Dogs 2 та Phantoms із Ghost Recon Phantoms.

Кожна фракція складається з трьох персонажів, але лише один персонаж із кожної фракції буде розблокований на початку. Інших можна розблокувати, виконавши випробування в грі.

Гравці можуть змагатися в Аренних та Лінійних режимах. У грі доступні три види Арена-матчів:

у режимі Панування команди борються за контроль над трьома фіксованими зонами;

у режимі Захоплення команди борються за контроль над однією зоною, яка періодично переміщується по карті;

у режимі Мастак гравці змагаються за отримання найбільшої кількості знешкоджень.

У грі також доступні два лінійні режими, в яких гравцям призначаються ролі атакуючих або захисників. У режимі Контролювання Зон, наприклад, є атакуюча команда, яка працює над захопленням п’яти зон на карті, тоді як захисники повинні зупинити їх.

У режимі Супровід команда, яка атакує, повинна супроводити пакунок до кінцевого пункту призначення по всій карті, тоді як захисники намагаються зупинити це просування й навіть відштовхнути пакунок назад.

Після передсезону XDefiant отримає сезонний контент, що буде включати одну нову фракцію, три нові мапи, три нові види зброї та набагато більше кожного сезону.