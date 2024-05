Про те, що Sony розглядає можливість підключення своєї гарнітури віртуальної реальності PS VR2 до ПК, стало відомо ще у лютому. І от зараз на сайті південнокорейського національного радіодослідницького агентства (Radio Research Agency, RRA) з’явилась сторінка сертифіката, який був виданий наприкінці березня. Про це повідомив користувач X Brad Lynch.

Sony is certifying an adapter to allow PSVR2 hardware to work on PCs pic.twitter.com/JFQDJVW7NP

Пристрій має просту назву PlayStation VR2 PC adapter, коли він може надійти у продаж, поки невідомо.

Тоді ж у березні, до речі, в оновленні прошивки PlayStation VR2 з’явився “доступ до ПК” — але без додаткового адаптера підключити гарнітуру все одно неможливо, оскільки вона використовує власний роз’єм.

Sony's latest firmware update enables PC access! This means it's no longer necessary to use driver/hardware workarounds to make it work on Windows. Still TBC whether this update enables nVidia use, but all indications are that Sony's "PC games" plans involve direct connection. pic.twitter.com/dvEH4pvDhF

— iVRy (@iVRy_VR) March 21, 2024