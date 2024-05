Інтернет-архів зазнає постійних DDoS-атак. Офіційний акаунт сервісу в Х повідомив, що атаки тривають з 24 травня і донині. Про це пише PCMag.

Інтернет-архів є некомерційною та неприбутковою організацією, яка вважає своєю місією збереження інформації у величезному інтернеті. Компанія базується в Каліфорнії, США.

Організація заявила, що внесла деякі зміни до свого сервісу, але поки що не поділилася додатковою інформацією про особи зловмисників або будь-які можливі причини атаки.

Після того, як Інтернет-архів повідомив, що його сервіси були відновлені і працюють, багато користувачів X стверджували, що сайт все ще не працює для них. Згодом некомерційна організація підтвердила, що DDoS-атаки відновилися.

We are continuing to experience service disruptions due to a recurrence of a ddos attack. We’ll post updates in this thread.

— Internet Archive (@internetarchive) May 28, 2024