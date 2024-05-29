Головний науковий співробітник Meta зі штучного інтелекту Ян ЛеКун на платформі X, якою володіє Ілон Маск, висловив своє незадоволення мстивою політикою, розповсюдженням конспірологічних теорій та всім галасом довкола Ілона Маска. Про це пише Gizmodo.

Ілон Маск у X закликав приєднуватися до команди xAI, стартапу з розробки штучного інтелекту, якщо “ви вірите у нашу місію зрозуміти всесвіт, що вимагає максимально суворої гонитви за правдою, попри популярність чи політкоректність”.

На це ЛеКун відповів, що до xAI краще приєднуватися, якщо ви готові терпіти боса, який стверджує, що те, над чим ви працюєте, буде готове до наступного року, і це, звісно ж, не створює тиску на вас. Але при цьому він говорить, що те, над чим ви працюєте, всіх вб’є, і це необхідно зупинити. І, звісно, якщо ви готові працювати на боса, який хоче “максимально суворого пошуку правди”, але постійно поширює божевільні теорії змови на власній соціальній платформі.

Маск не відповів напряму на цей коментар, але вступив у розмову після наступних повідомлень ЛеКуна, де той розповідав, що йому подобаються машини, ракети, сонячні панелі та супутникова мережа Маска, але йому “дуже не подобається його мстива політика, його теорії змови та його галас”.

Після ще кількох повідомлень, у яких ЛеКун розповів, що він – науковець, а не бізнесмен, Маск прийшов у коментарі, щоб запитати, яку “науку” ЛеКун робив протягом минулих 5 років. На це він отримав відповідь з переліком 80 робот у сфері штучного інтелекту, які головний науковий співробітник Meta зі ШІ опублікував із 2022 року. Маск відповів що “це нічого, ти стаєш м’яким. Старайся краще!”.

Нещодавно Ілон Маск також розповідав, що WhatsApp експортує дані користувачів щоночі, але “деякі люди все ще вважають, що це безпечно”.

На це одразу відповів Вілл Кеткарт, голова WhatsApp. Він заперечив твердження Маска та розповів, що компанія серйозно ставиться до безпеки та наскрізно шифрує всі повідомлення. А резервну копію можна створити, скориставшись власним хмарним провайдером, та при цьому зберегти шифрування.

У 2023 році Ілон Маск та Марк Цукерберг, творець Facebook та засновник Meta, навіть обговорювали можливість провести бій у клітці та транслювати його на X, але після кількох місяців повідомлень про плани, поєдинок так і не відбувся.

Загалом історія суперечки між Ілоном Маском та компанією Meta триває вже дуже довго. Зараз серед усього вона також посилюється через те, що як Маск, так і Meta працюють над штучним інтелектом та навіть змагаються за партнерство з Character.AI – компанією, яка спеціалізується на чат-ботах, які використовують великі мовні моделі для імітації різних персонажів.