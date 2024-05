Головний науковий співробітник Meta зі штучного інтелекту Ян ЛеКун на платформі X, якою володіє Ілон Маск, висловив своє незадоволення мстивою політикою, розповсюдженням конспірологічних теорій та всім галасом довкола Ілона Маска. Про це пише Gizmodo.

Ілон Маск у X закликав приєднуватися до команди xAI, стартапу з розробки штучного інтелекту, якщо “ви вірите у нашу місію зрозуміти всесвіт, що вимагає максимально суворої гонитви за правдою, попри популярність чи політкоректність”.

На це ЛеКун відповів, що до xAI краще приєднуватися, якщо ви готові терпіти боса, який стверджує, що те, над чим ви працюєте, буде готове до наступного року, і це, звісно ж, не створює тиску на вас. Але при цьому він говорить, що те, над чим ви працюєте, всіх вб’є, і це необхідно зупинити. І, звісно, якщо ви готові працювати на боса, який хоче “максимально суворого пошуку правди”, але постійно поширює божевільні теорії змови на власній соціальній платформі.

Join xAI if you can stand a boss who:

– claims that what you are working on will be solved next year (no pressure).

– claims that what you are working on will kill everyone and must be stopped or paused (yay, vacation for 6 months!).

– claims to want a "maximally rigorous pursuit…

— Yann LeCun (@ylecun) May 27, 2024