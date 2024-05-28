Якщо у вас настільки велика бібліотека у Steam, що для її проходження потрібно буде кілька поколінь, можливо, краще поспішити, адже Valve забороняє передавати акаунт у спадщину.

Користувач delete12345 на ResetEra опублікував пост зі скриншотами зі своєї розмови з підтримкою Steam, де запитував, чи зможе він передати свій акаунт у заповіті після смерті.

“На жаль, облікові записи та ігри Steam не підлягають передачі. Служба підтримки Steam не може надати іншим особам доступ до облікового запису або об’єднати його вміст з іншими обліковими записами. З жалем повідомляємо вам, що ваш обліковий запис Steam не можна передати за заповітом”, – йдеться у відповіді користувачеві.

Звісно, обхідні шляхи завжди є. Так, наприклад, у коментарях під постом користувача вже дійшли до найпростішого висновку – залишити логін та пароль, щоб потім ваш наступник міг просто змінити платіжну інформацію та продовжити розчищати зібрану за роки бібліотеку ігор.

Також поки невідомо, якими чином працюватиме функція сімейного режиму, яка нещодавно отримала оновлення. Вона дозволяє ділитися своєю бібліотекою ігор з іншими користувачами, тож, можливо, це дозволить передати свою бібліотеку іншим, але не інвентар та інші речі з акаунта.

Однак навіть це не є гарантованим рішенням, оскільки обліковий запис, яким користуються довше, ніж будь-яка людина може прожити, може викликати занепокоєння зі сторони Valve, яке може почати перевіряти та потенційно обмежити доступ до акаунта.

Можливо, Valve все ж перегляне свою політику щодо цього питання, оскільки акаунти з тисячами ігор, високим рівнем та великими інвентарями різноманітних косметичних предметів можуть коштувати тисячі доларів, що цілком підпадає під цінну спадщину.