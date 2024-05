Цього місяця анонс роздачі ігор у сервісі PS Plus вийшов трохи незвичним: Sony його об’єднала з оголошенням традиційного заходу Days of Play, який стартує 29 травня і триватиме до 12 червня. Що ж стосується роздачі, то у червні всі передплатники всіх тарифів, включно з базовим PS Plus Essential, зможуть додати до своєї бібліотеки наступні тайтли:



SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake (PS4, PS5) — 3D-платформер, що базується на американському комедійному мультсеріалі “Губка Боб Квадратні Штани” (SpongeBob SquarePants). Гравець керує Губкою Бобом, який подорожує альтернативними реальностями під назвою “Світи бажань”, щоб врятувати своїх друзів.



AEW Fight Forever (PS4, PS5) — симулятор реслінгу, перша відеогра, заснована на американській професійній боротьбі All Elite Wrestling (AEW). AEW Fight Forever вийшла рік тому і мала стримані відгуки критиків.



Streets of Rage 4 (PS4) — файтинг у піджанрі Beat ’em up. Streets of Rage 4 вийшов у 2020 році й продовжує класичну серію файтингів 90-х від SEGA. Гра отримала загалом позитивні відгуки й за перший рік розійшлася тиражем у 2,5 млн екземплярів.



Роздача стартує 4 червня, а поки діє попередня пропозиція: поки що у всіх бажаючих залишається час забрати в PS Plus ігри травня. Нагадаємо, це EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic та Destiny 2: Lightfall.



Але крім традиційної роздачі, на честь Days of Play Sony заразом також оголосила додаткові акції для передплатників старших тарифів.

Так, з 6 червня каталог PS Plus Premium поповниться цілим рядом PS2 VR ігор:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2



На додачу 11 червня каталог класики отримає такі PS2-ігри:

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus



Крім того, протягом найближчих тижнів каталоги ігор для PS Plus Extra та Premium поповнять наступні PS4- та PS5-ігри: